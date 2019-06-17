香港財經

港元拆息(HIBOR)普遍回落，其中與樓按相關的1個月HIBOR連跌第二個交易日，報2.41107厘，較上周五低0.00572厘。

據財資市場公會網頁顯示，港元隔夜拆息報1.675厘，較上周五低0.05821厘；1星期拆息回落至2.02357厘；兩星期拆息上揚至2.475厘；3個月拆息回落至2.395厘。

長息方面，半年期拆息回升至2.36161厘；1年期拆息回落至2.385厘。

港滙方面，截至上午11時40分，港元兌美元報7.8297。