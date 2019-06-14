香港財經

今年的花旗集團－社聯大學生社責實踐計劃，將有80名大學商科生於7月至8月，在本地40間社福機構實習，藉此培育本地大學生的企業社會責任

80名實習生將以兩人一組的形式在社福機構提供活動籌劃、社交媒體管理、品牌建立、營運及社區服務等方面的支援，以及於實習前參與20小時的培訓活動，以學習在社福機構工作所需的技巧。培訓活動亦包括有關企業社會責任和跨界別合作的研討會。參與是項計劃的本地社福機構服務範圍廣泛，包括低收入人士、長者、有特殊教育需要的學生、殘疾人士及環境保育的推廣。

花旗集團企業傳訊及公共事務主管方煒表示，很高興能繼續支持本港商科大學生──未來的商界領袖利用他們的知識、專才、熱誠及創新能力去為本地社福機構提供解決方案。社責實踐計劃旨在透過實習，啟發他們在社福機構發揮其商科知識，加強他們對企業社會責任的意識，培育他們成為關心社會的商業人才。

香港社會服務聯會業務總監馮一柱表示，沒有花旗集團的支持，這個計劃就不能延續至第9年，很高興與花旗合作推展這個有意義的項目，更開心的是今年有香港恒生大學加入；通過計劃，本地大學生不單親身服務社區，了解社會的需要，貢獻自己的商業知識，令社福機構得益，更培育出擁有社會企業責任的年輕人。時至今日已經有超過619位學生畢業，曾參與的社福機構數目更高達350多間。