訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 19:01 港股直擊 香港財經

大家樂:定價克制 今年港增20至30間分店

放大圖片

大家樂(00341)首席執行官羅德承表示，本港餐飲行業競爭激烈，市民對價格敏感，集團在定價方面克制，會透過調整餐單組合及25元入門的超值餐吸引客人及提升客次，而去年度人均消費增加逾1元至38.5元。

對於近期社會動盪，他表示，短期市場會有波動，但對整體表現有信心，集團會按計劃拓展店舖網絡，今年度會在港增加20至30間分店，其中已計劃在未來數月新增7間大家樂分店。他指出，今年4、5月份大家樂同店銷售持平，市民消費趨向審慎，而休閒餐飲業務有中單位至雙位數增長。

對於去年度速食餐飲收入下跌0.6%，他指出，在過去一年集團沒有高速擴展店舖網絡，集中做好人力資源的投放，鞏固前線團隊及提升營運效率為主，故收入受到影響。

另外，本港調升最低工資至37.5元，他指出，集團員工時薪達50多元，已超逾最低工資，故對集團人力開支影響不大，去年度人工成本佔整體成本31%，其佔比較過去數年有所下降，預計今年度人工成本佔整體成本維持在31%的水平，又指今年計劃聘請數百名員工。

對於近日社會運動，他表示，看到現時香港情況感到心情沉重，集團只提供基本民生需求，在安全大前提下會為客人服務。他又表示，社會運動只屬個別地區發生，對整體生意影響不大，至於本周三金鐘發生的混亂情況，他稱，分店的區域管理同事在評估形勢之後，當日決定在4時拉閘，客人及員工留在店內，待現場情況較為安全後才離開。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。