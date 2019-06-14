香港財經 港股直擊

中國定製模具開發商及主要供應商勛龍汽車輕量化應用(01930)宣布招股詳情，每股招股價介乎0.8至0.88元，發售1.65億股，其中10%公開發售，90%配售，集資最多1.45億元。

一手4000股，入場費3555.47元。

該公司上市集資所得其中76.3%將用於購買新生產設備；10%用於增補營運資金；6.5%用作購買軟件；4%用作新廠房租賃物業；3.2%用作廠房的一般設立成本。

股份將於下周一(17日)起至下周四(20日)招股，預期6月28日掛牌。博思融資為獨家保薦人。