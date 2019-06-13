國際財經 香港財經 中國財經

美參議員提跨黨派法案 修訂《美國－香港政策法》

港府修訂《逃犯條例》產生的爭議，引發美國政界關注，多名國會資深參議員發起兩黨聯合提案，要求華府修訂《美國－香港政策法》(United States-Hong Kong Policy Act)，確保美國為香港提供的優惠政策獲得更好保障。

美參議員發動兩黨提案 加強規管美上市中企



美國國會參議院議員Chris Van Hollen正在發起兩黨聯合提案，要求加強規管在美國上市的中國企業，指稱中企沒有依循美國規例。

方慧蘭稱沒有政治干預孟晚舟引渡



加拿大前總理克雷蒂安提出干預引渡聆訊，阻止引渡華為副董事長孟晚舟到美國，以改善加拿大與中國的關係。不過，加拿大外長方慧蘭認為干預做法不可取，表示渥太華政府沒有任何政治干預。

新領救濟人數增 炒減息道指高收101點



美國指伊朗須為兩艘油輪在中東遇襲事件負責，緊張局勢推升油價和能源股，加上美國失業救濟人數意外增加，支持聯儲局減息預期，道指最多升142點，收市仍揚101點或0.39%；標指升0.41%；納指漲0.57%。獲摩根士丹利唱好的迪士尼飆逾4%；晶片股英特爾則抽高0.82%；油股埃克森美孚漲0.88%，標普500能源指數抽高1.25%。

外圍焦點簡訊

￭ 美國上周首次申領失業救濟人數22.2萬人，按周增3000人，預期減少至21.5萬人；5月進口物價按月降0.3%，降幅較預期略大。

￭ 10年期美債孳息回落2.7基點，報2.091厘，與3個月期孳息倒掛的差距收窄至0.108厘。

￭ 法巴料聯儲局今年將先後兩次減息，分別在7月和9月。

￭ 白宮顧問庫德洛：中國受貿易戰損害程度大於美國。

￭ 華府拒絕為特斯拉中國製Model 3車載設備豁免加徵25%關稅。

￭ 美滙指數尾段報97.06，微升0.06%。

￭ 紐約期金每盎斯收報1343.7美元，升0.5%。

￭ 中東局勢趨緊張，紐約期油與布蘭特期油收市同樣升2.2%。

￭ 瑞士央行維持活期存款利率負0.75厘不變，符預期；指貿戰令瑞郎急漲。

￭ 泛歐指數Stoxx 600收報380點，上揚0.16%。

李民橋:東亞中期業績仍會錄得盈利



東亞(00023)因內地減值撥備大增發盈警，執董李民橋稱，有信心中期業績仍會錄得盈利，派息政策維持不變。

本地焦點簡訊

￭ 夜市期指收報27109點，較昨日恒指收市低水186點。

￭ ADR港股比例指數報27200點，較港低93點。

￭ 翰森製藥(03692)周五掛牌，交易資料顯示，暗盤曾高見16.06元，收報15.94元，較招股價升11.78%。

￭ 小米(01810)近日第六度回購，周四在公開市場回購517萬股B類股，涉資約4987.54萬元。

￭ 電視廣播(00511)：核數師對集團2018年年報「保留意見」未解除，集團將續向星美施壓。

￭ 三盛(02183)投得寧德市一幅土地，作價4.48億元人民幣。

￭ 金山工業(00040)全年盈利增2.02倍；派末期息2.5仙 。