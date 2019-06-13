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今日 15:18 香港財經

香港電訊5G科技嘉年華開幕

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香港電訊(06823)宣布，香港電訊5G科技嘉年華(HKT 5G Tech Carnival)今日於啟德郵輪碼頭隆重開幕。

香港電訊集團董事總經理許漢卿表示，這是香港首個亦是唯一一個同類型的嘉年華，當5G及其他新興技術能讓人們享受更智能化及綠色的生活，及讓企業改善效率和客戶體驗，最終提升每個人的生活質素。

她指出，香港電訊有信心，在所需的生態系統就緒時有能力在香港推出優質的5G服務。香港電訊擁有引領香港進入這個新5G時代的能力及決心。

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