路透旗下IFR引述知情人士透露，亞太區最大物流地產平台ESR (01821)取消香港IPO計劃。
昨日截止認購的ESR以每股16.2元至17.4元招股，發售5.607億股，集資額介乎90.83億至97.56億元。
該公司計劃集資所得用於償還票據及贖回優先股、開發物業物業、併購或戰略投資物流地產公司或物流地產基金管理公司。
ESR原計劃6月20日掛牌。里昂及德銀為聯席保薦人。
更多新股IPO資訊及集資數據分析，請瀏覽〈港股360〉全新IPO專頁。
路透旗下IFR引述知情人士透露，亞太區最大物流地產平台ESR (01821)取消香港IPO計劃。
昨日截止認購的ESR以每股16.2元至17.4元招股，發售5.607億股，集資額介乎90.83億至97.56億元。
該公司計劃集資所得用於償還票據及贖回優先股、開發物業物業、併購或戰略投資物流地產公司或物流地產基金管理公司。
ESR原計劃6月20日掛牌。里昂及德銀為聯席保薦人。
更多新股IPO資訊及集資數據分析，請瀏覽〈港股360〉全新IPO專頁。
|下一篇：
|【異動股】科地農業午後突瀉86% 逼近底價
|上一篇：
|港股跌幅縮至兩百點內 中資電訊股齊升