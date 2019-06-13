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路透旗下IFR引述知情人士透露，亞太區最大物流地產平台ESR (01821)取消香港IPO計劃。

昨日截止認購的ESR以每股16.2元至17.4元招股，發售5.607億股，集資額介乎90.83億至97.56億元。

該公司計劃集資所得用於償還票據及贖回優先股、開發物業物業、併購或戰略投資物流地產公司或物流地產基金管理公司。

ESR原計劃6月20日掛牌。里昂及德銀為聯席保薦人。

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