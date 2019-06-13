香港財經

畢馬威發布最新《香港銀行業報告》指出，香港銀行業在2018年業績表現強勁，資本和流動性均表現穩健，盈利能力亦有所提升。不過，全球經濟不確定性或影響今年銀行業的表現。

報告稱，本港所有持牌銀行的總資產去年增長3.6%，遠低於2017年的增幅8.1%。所有持牌銀行扣除減值準備前之經營利潤錄得15%增長，高於2017年13%的增幅，由2017年的2340億元，增長至去年的2680億元。平均淨息差亦上升11個基點至1.75%，整體平均成本收入比率44%，按年上升1.5個百分點。但由於環球經濟前景不明朗，2018年貸款及墊款總額增長有所放緩，上升3.5%至9.03萬億元。

畢馬威中國香港銀行業與資本市場主管馬紹輝(Paul McSheaffrey)表示，經過多年的息差縮減或停滯不前，美國和香港於2018年開始加息，帶動香港銀行錄得更強勁的收入。然而，近期環球不確定性影響市場情緒加上利率不太可能進一步上漲，部分改善的淨息差可能在2019年有所收窄。

展望未來，虛擬銀行的出現將為銀行業帶來新機遇。馬紹輝預計，這些新銀行將有助擴闊服務選擇、推動創新及優化本地客戶體驗。新進銀行將力爭擴大市場佔有率和客戶群，而現有的傳統銀行則會尋求維持其市場地位。