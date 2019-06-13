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羅斯:聯儲局上次加息時機不成熟

美國商務部長羅斯對外電稱，聯儲局上一次加息「時機不成熟」，在利率方面的行動「比實際情況所需更為激進」，他敦促局方重新考慮上次加息是否必要。

特朗普:期望與習近平會晤 中美可達成貿協



美國總統特朗普再次重申，有意與中國國家主席習近平會晤，稱兩國可望達成貿易協議。

科技及銀行股拖累 道指低收43點



數據反映美國通脹壓力低，市場估計儲局7月底減息機會達80%，道指早段最多升33點。不過，中美貿易戰憂慮揮之不去，道指一度倒跌89點，收市挫43點或0.17%，對利率敏感的銀行股高盛挫2.32%；標指下滑0.20%，能源指數回吐1.4%；納指跌0.38%，晶片股英特爾回落1.13%，高通倒退2.32%。

歐盟:為英國無協議脫歐做好準備



歐盟執委會稱，英國十分可能無協議脫歐，執委會告訴各國、企業和民眾，要為預期的經濟後果做好準備。

外圍焦點簡訊

￭ 美國5月扣除食品及能源的核心CPI按月升0.1%，稍低於估計；按年升2%，較預期2.1%低。

￭ 10年期美債孳息尾段回落2.3個基點，報2.117厘；3個月期孳息跌4.1個基點，債息倒掛幅度收窄。

￭ 美滙指數尾段報97，升0.32%。歐羅兌美元跌0.36%。

￭ 避險情緒回升，紐約期金升0.4%，每盎斯收報1336.8美元。

￭ 美國上周原油庫存出乎意料增220.6萬桶，紐約期油收市挫4%，布蘭特期油跌3.7%。

￭ 法國股市收市跌0.62%，德股、英股分別跌0.33%、0.42%。

￭ 總理李克強主持召開國務院常務會議，要求更大力度對外開放，促進進出口多元化發展。

新居屋截止暫收近30萬申請 超額59倍



房委會新一批居屋周三晚7時截收申請，至下午5時累積收到約29.6萬份申請，以推售4898個單位計，超額約59.4倍，約60人爭一伙。

本地焦點簡訊

￭ 夜市期指收報27001點，較昨日恒指收市低水307點。

￭ ADR港股比例指數報27126，較港低181點。

￭ 太保(02601)旗下太平洋壽險、太平洋財險首5個月原保險收入合共按年增7.23%。

￭ 小米(01810)周三在公開市場回購532萬股B類股份，涉資約5081.33萬元。

￭ 吉利(00175)間接附屬擬與LG合營產銷電動車電池。

￭ 金利豐金融(01031)預期全年盈利顯著下跌。

￭ 宏基資本(02288)全年盈利按年暴升9.6倍。

￭ 太興(06811)及嘉濤(02189)周三掛牌，暗盤收市較招股價分別低6%和15%。

￭ 新加坡在線營銷巨頭創世紀(01849)計劃在港交所主板上市。