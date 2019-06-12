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今日 12:22 香港財經

惠譽確認香港AA+評級 前景展望穩定

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評級機構惠譽確認香港長期信貸「AA+」評級，前景展望穩定。

惠譽指出，香港評級受到其強大的公共財政及外部資金、高收入水平，以及靈活的經濟支持，但亦受到內地較低評級及較深度整合的影響。

目前內地信貸評級為「A+」，前景展望穩定。

面對中美貿易關係緊張，亦為香港外貿帶來挑戰，自去年底以來，香港進出口價值已有所回落，但惠譽認為，持續貿易緊張升級，不會對香港基本外部資產負債表造成影響。

惠譽預期今年本港GDP增長為1.6%，低於官方預測的2%至3%。

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