香港財經 港股直擊

光大新鴻基證券策略師伍禮賢對港股看法適度審慎，指港股受三大正面因素支持，分別是估值較其他成熟市場吸引、貨幣與財政政策寬鬆，以及A股獲納入更多環球指數，惟港股同時面對中美貿易摩擦加劇、環球經濟放緩，以及人民幣貶值的風險。

伍禮賢預測，恒指下半年波動區間為25000點至30000點，國指料介乎9700點至12000點，滬指明年則在2700點至3200點上落。他指出，港股下半年總體將於經濟下行壓力與貨幣政策偏好的大環境中博奕，而中美貿易談判亦會對大市走勢增添波動，故指數下半年料有波幅但未必有升幅，難以出現單邊升市或跌市。

板塊方面，光大新鴻基給予必需消費品、基建及鐵路、黃金及資源、天然氣、內地電訊及內銀行業「增持」評級，對電訊設備、券商、本地零售、汽車、石油及石油服務行業則予「減持」評級。該行下半年看好的股份有蒙牛(02319)、海底撈(06862)、日清食品(01475)、中國中鐵(00390)、中交建(01800)、山東黃金(01787)及招金礦業(01818)。

另外，光大新鴻基外滙策略師任曉平預期，環球資金會因避險流入美國國債，帶動美元上升，美滙指數後市有望上試100水平。鑑於貿易戰不利中國經濟，中國或會傾向讓人民幣貶值以刺激經濟，美元兌人民幣今年有機會在6.68至7.15間上落。他解釋，內地資本管制到位，故即使讓人民幣走弱，資本外流相信亦相對可控。

對於利率期貨反映投資者預期聯儲局今年內減息3次，任曉平認為市場對減息期望過高，料美國僅於今年12月減息一次，因其經濟仍佳。該行財富管理策略師溫傑亦指，根據以往經驗，美國減息前當地消費信心及製造業數據都會較差，但上述數據目前仍然強勁。投資主題方面，除消費股及基建股外，他亦看好東協股票、環球債券及黃金。