時事脈搏 香港財經

運輸及房屋局局長陳帆表示，本港樓市轉變受不少因素的影響，包括香港及環球經濟、房屋供應及需求、市民的置業意欲等，相信與昨日的反對修訂《逃犯條例》遊行未必有關係，但會密切留意供應及整體樓市發展。

他續稱，未來數年房屋供應將現短缺，政府會盡力覓更多土地，加快興建公營房屋，亦會與非牟利機構合作，提供更多過渡性房屋。

身兼房委會主席的陳帆指出，房委會正就公共出租屋邨進行研究，將檢討屋邨的地積比率，以及是否有空間加建或改造，而在考慮興建「插針樓」的過程中，會視乎現有居住環境及整體交通等再作決定。