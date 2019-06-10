香港財經

滙豐與屈臣氏集團公布，聯手推出全港首個積分雙向兌換計劃，「獎賞錢」及「易賞錢」用戶，可透過流動應用程式，即時互換兩方積分。

𣿬豐信用卡客戶將以每1元「獎賞錢」，兌換為50「易賞錢」積分，亦可反向兌換，毋須手續費。屈臣氏集團董事總經理黎啟明形容定價「抵」及合理。

兌換的積分可於屈臣氏集團旗下百佳、豐澤等商戶，直接當現金折扣或換領精選貨品等。

滙豐香港區零售銀行及財富管理業務主管欣格雷表示，預期計劃會帶動客戶數目增長，而且視乎客戶需要，有機會與其他機構推出同類合作。