訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 14:35 香港財經

滙豐屈臣氏集團推積分互換

放大圖片

滙豐與屈臣氏集團公布，聯手推出全港首個積分雙向兌換計劃，「獎賞錢」及「易賞錢」用戶，可透過流動應用程式，即時互換兩方積分。

𣿬豐信用卡客戶將以每1元「獎賞錢」，兌換為50「易賞錢」積分，亦可反向兌換，毋須手續費。屈臣氏集團董事總經理黎啟明形容定價「抵」及合理。

兌換的積分可於屈臣氏集團旗下百佳、豐澤等商戶，直接當現金折扣或換領精選貨品等。

滙豐香港區零售銀行及財富管理業務主管欣格雷表示，預期計劃會帶動客戶數目增長，而且視乎客戶需要，有機會與其他機構推出同類合作。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。