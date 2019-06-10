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今日 10:45 香港財經

林鄭:全球經濟下行風險增 港嚴重拖累

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行政長官林鄭月娥出席一個論壇時表示，在單邊主義和保護主義下，全球經濟下行風險增加，各組織亦調低經濟預測。香港作為外向型經濟體，受到嚴重拖累，導致本地生產總值(GDP)、出口和投資下降及內需疲弱。

她認為，香港要利用「一國兩制」的優勢，堅守一國之本，尊重兩制差異，並透過兩地互動發展，發揮國家改革開放橋頭堡的作用。

林鄭月娥指出，香港是國家「一帶一路」的重要接點，並擁有金融和專業服務方面的長處。其中，擁有獨立的司法制度，以及對知識產權的保護，是解決商業糾紛的理想地。

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