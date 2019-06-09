香港財經 時事脈搏

財政司司長陳茂波以「魅力香港」為題發表網誌，談本港旅遊業發展。他指出，會繼續推動各政策局及部門加強合作，攜手豐富本港的旅遊項目和節目，完善旅遊配套，為市民和旅客帶來更愉快的體驗。

陳茂波稱，最近主持了一個旅遊事務高層統籌會議，推動各政策局及部門在旅遊相關項目及措施上的協調與合作，落實今屆政府推出的《香港旅遊業發展藍圖》。該藍圖的內容包括發揮本港旅遊資源的優勢，培育及拓展具特色的旅遊產品及項目以迎合不同客群的喜好，以及完善旅遊配套。

他提到，近年政府銳意營造具地區特色的旅遊，如「舊城中環」、「設計香港地」等地區計劃；今年年底將於西貢鹽田梓推出一項集藝術、文化、古蹟及綠色元素於一身的嶄新旅遊體驗。鹽田梓是香港少數充滿天主教特色的客家村落，有近300年歷史。

另外，陳茂波指出，中環新海濱不單已成為市民休憩的好去處，更同時提供理想場地以舉行不同活動，包括已先後三次舉辦的電動方程式錦標賽。政府正積極與主辦機構商討，繼續在港舉行賽事。

政府亦正計劃推出「水上的士」服務，準備在2019年下半年進行招標，預計在2020年投入服務。同時，政府計劃會把免費的「Wi-Fi.HK」服務擴展至落馬洲支線等其他跨境口岸，協助旅客更好規劃在港行程。