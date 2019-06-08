國際財經 香港財經 中國財經

美國延期兩周對中國商品加徵關稅

美國貿易代表處延期兩周對中國商品加徵關稅，對從中國部分商品加徵關稅稅率由百分之10提高到百分之25的最後期限，由6月1日推遲到6月15日。

普京批美圍堵俄及華為:或引發貿戰甚至戰爭



俄羅斯總統普京批評美國以「肆無忌憚的經濟利己主義」手段，阻撓俄國建設連接歐洲的天然氣管道，又游說盟友禁用華為通訊設備，這些行動將引發貿易戰，甚至可能導致戰爭爆發。

習近平稱特朗普是朋友:美國不願割裂與中國關係



中國國家主席習近平在俄羅斯出席論壇時表示，美國總統特朗普是他的朋友，相信美國不願意割裂與中國的經濟關係。

中海油收購俄天然氣項目10%股權



中海油(00883)與俄羅斯天然氣巨擘諾瓦泰克(Novatek)簽訂股權購買協定，收購其持有的北極LNG 2公司10%股權。

就業數據弱減息機會增 道指高收263點



美國非農業就業數據遠遜預期，令高唱入雲的聯儲局減息預期升溫，道指一度飆352點，收市仍漲263點或1.02%；標指升1.05%；納指彈1.66%。英特爾、蘋果和微軟升幅介乎2.06%至2.80%。

焦點簡訊

￭ 美國勞工部：5月非農業新增職位僅7.5萬個，遠遜市場預期17.5萬個；失業率為3.6%，符預期。

￭ 美國10年期孳息率跌逾3個基點，報2.086%，一度低見2.053%。為2017年9月後最低，

￭ 巴西副總統莫朗：政府不會禁止華為參與巴西5G建設。

￭ 《環球時報》：華為新款操作系統「鴻蒙」或在8月或9月推出。

￭ 豐田：未來將從比亞迪、寧德時代採購電動車電池。

￭ 本港今早4時59分，離岸人民幣(CNH)兌美元報6.9435元，較周四紐約尾盤跌166點子。

￭ ADR港股比例指數報27228點，較港高263點。