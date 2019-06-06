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今日 19:24 香港財經

邱騰華:中美貿戰難明朗 要有心理準備

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商務及經濟發展局局長邱騰華與沙田區議員會面後表示，中美貿易糾紛方面，現在確實很難有一個明朗的前景，因為早期的對話似乎已停止，但相信兩國明白貿易戰對各方都帶來很大的影響。

他續稱，看到國際組織分別調低今年及明年的經濟預測，香港在各方面亦要作出較大的心理準備。如果情況持續下去的話，貿易戰或引伸至對整體投資環境，因此要在風險方面加以注意。

至於5G方面，邱騰華指出，待立法會通過附屬法例後，便可以開始進行低頻段頻譜的招標工作，希望在今年內完成招標工作後，5G商用服務能於明年開始推出。

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