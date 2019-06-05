香港財經

本港營商情緒仍然負面，日經與IHS Markit聯合公布，經季節調整後，香港5月份日經香港PMI跌至46.9，較4月的48.4下跌，創下2016年6月以來、近三年的最低水平，並且連續14個月陷於收縮區。

期內，出口中國的銷情再度轉弱，導致整體新業務的跌勢加劇，為接近3年最大；企業因業務活動萎縮，而縮減採購活動，並減持庫存。

IHS Markit首席經濟師Bernard Aw表示，調查顯示，香港私營經濟的前景於第二季度中段陰霾更重。5月份PMI指數接近3年低位，表明營商狀況明顯轉弱；而最令人關注的是，企業新接的訂單量因中國內需減少而大幅下跌。

他指，由於中國是香港最大的出口目的地，佔香港出口總額五成以上，因此中美貿易緊張局勢重新升溫，對香港經濟發展顯然不利。調查顯示，貿戰僵局減弱了市場對港產商品和服務的需求，導致企業對未來一年的產出預期依然悲觀。5月份PMI調查結果大致顯示，按年經濟增長低於1.5%。

期內，企業客戶需求進一步減弱，新訂單量的整體跌速較4月份加快。5月份來自中國的新業務量連續13個月下跌。調查顯示，中美貿易戰持續是銷情下滑的主要原因。

至於，產出預期指數下滑至6個月低位，而相對於4月份的13%，5月份有更多受訪企業(18%)預計未來12個月的產出量將會下降。業者對中美中貿易摩擦的影響，以及競爭加劇表示憂慮，成為悲觀情緒的主要原因。