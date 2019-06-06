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2019年6月4日 香港財經 港股直擊

【新股追蹤】太興公開招股超購16倍

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太興集團(06811)公開招股今午截止認購，市場消息透露，公開發售部分錄得超額認購16倍，「頭鎚飛」1張。

該公司以每股2.8元至3.8元招股，發售2.5億股，10%本港公開發售，90%國際配售，集資介乎7億至9.5億元。

股份預期6月13日主板掛牌。獨家保薦人交銀國際(亞洲)。

太興主要以「太興」、「茶木」、「靠得住」及「敏華冰廳」等9個品牌經營餐廳。集資所得將用於開設新餐廳；翻新香港及中國現有餐廳等。

更多新股IPO資訊及集資數據分析，請瀏覽〈港股360〉全新IPO專頁

 

 

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