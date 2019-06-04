香港財經 港股直擊

美麗華酒店(00071)主席兼行政總裁李家誠表示，酒店年初至今入住率平穩，平均達九成以上，未來房租調整視乎市場需求。

他稱，今年旅客來港仍在增加，其酒店項目不止一種旅客，有國際不同旅客，故人民幣貶值的影響很少。

他指出，中美貿易摩擦升溫時間較預期更長，對樓巿造成心理影響，用家及投資者短期內或先觀望，但相信長遠無問題。

李家誠表示，集團淨現金偏高，將會積極物色不同物業，視乎價格及回報。集團持有香檳大廈一層業權，暫未與恒地(00012)洽商發展計劃。