香港財經

中國外滙交易中心公布，5月共有108家境外機構投資者通過「債券通」渠道入市，交易量達1586億元(人民幣．下同)，按月增長35.67%。

當月全球投資者持續淨買入中國債券規模達522億元。

截至5月底，「債券通」境外機構投資者數量947家。在「債券通」渠道下，5月迎來首批泰國投資者，範圍擴展至全球28個國家和地區。

5月日均交易量超過76億元，全月政策性金融債成交756億元，同業存單成交477億元，分別佔月交易量的48%、30%。