香港財經

金管局公布，截至年4月底，外滙基金總資產4.245萬億元，按月增加743億元；其中，外幣資產增加145億元，港元資產增加598億元。

外幣資產增加，主要是因為來自外幣投資的收益及已購入但未結算的證券增加，但有關增幅因在貨幣發行局制度下出售美元而被部分抵消。港元資產增加，主要是因為獲認購而未交收的外滙基金票據及債券增加及財政儲備的新增存款。

貨幣發行局賬目顯示，4月底貨幣基礎為1.63萬億元，按月減少94億元，減幅0.6%。貨幣基礎減少，主要是由於銀行體系結餘減少。