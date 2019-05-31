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特朗普:美國在與內地貿談中表現良好

美國總統特朗普表示，美國在與中國的貿易談判中表現良好，北京希望與華盛頓達成協議；副總統彭斯則說，特朗普可能在出席下月二十國集團大阪峰會期間，與中國國家主席習近平會面，將要求對方釋放在中國被關押的加拿大人，但彭斯沒有提及特朗普是否會與習近平磋商貿易協議。

儲局副主席:通脹經濟若實質改變 利率政策或調整



美國聯儲局副主席克拉里達為未來可能減息勾勒先決條件，指若將來的數據顯示通脹持續低於聯儲局的2%目標，或者當全球經濟和金融市場出現實質的下行趨勢、並與局方的底線相左時的話，這些因素或成為局方調整利率政策的考慮因素。他稱，美國經濟正處於良好狀況，局方的利率政策適當。

美國庫存減幅遜預期 紐油大插水



美國EIA上周原油庫存減少28.2萬桶，減幅較預期的85.7萬桶少，消息拖累油價大幅下滑，布蘭特8月期油收市跌4.1%，每桶報65.07美元；紐約7月期油初段上升，收市轉為回落3.8%，盤中一度急挫逾4%。

道指窄幅高收43點 紐油重挫3.8%



貿易戰憂慮稍紓緩，美國10年期債息一度回升，與3個月期的孳息曲線倒掛幅度呈現收窄，道指一度漲92點，其後表現反覆，主要受油價急滑拖累，道指曾倒跌59點，收市仍回升43點或0.17%；標指漲0.21%；納指上揚0.27%。英特爾彈高逾1%，但雪佛龍和摩根大通都回落超過1%。

外圍焦點簡訊

￭ 美國首季經濟增長從3.2%降至3.1%，仍遠高於去年第四季的2.2%。不過，消費開支增長雖然從1.2%提高至1.3%，但仍是一年來最低；不計食物和能源的核心PCE增幅從1.3%下調至1%，反映通脹壓力仍弱。全國房屋建築商協會待完成房屋交易指數4月按月跌1.5%，遜預期；按年挫2%，連續第16個月向下。上周首次申領失業救濟人數增3000人，報21.5萬人，符合預期。

￭ 美國10年期債息曾彈升到2.283厘，尾段仍下滑至2.216厘水平，跌4.8個基點。

￭ 美滙指數反覆，尾段微升0.02%，報98.16。

￭ 紐約8月期金由一周低位回升，收市彈上每盎斯1292.4美元，升0.5%。

￭ Uber公布上市後首份業績，以持續運營基準計算，上季虧損擴大至10.1億美元，前一年度同期虧損4.78億美元。業績勝分析員預測。

￭ Costco第三季純利按年升20.8%，盈利與收入均勝預期。

￭ 戴爾科技首季業績扭虧為盈，勝預期；收入升近3%，遜估計。

￭ Gap首季純利2.27億美元，遜預期；年度盈利預期低於市場估計。

￭ 歐股從兩個半月低位反彈，英法德股市升幅介乎0.46%至0.54%。

￭ 中美貿易戰升級後，中國據報已暫停採購美國大豆。

滙豐傳削數以百計投行職位



滙控(00005)正考慮裁減全球銀行和市場業務至少500個職位，行政總裁范寧據悉向公司高層施加削減成本的壓力。

本地焦點簡訊

￭ 夜市6月期指收報27016點，較昨日恒指收市低水99點。

￭ ADR港股比例指數報27128點，較恒指香港收市高14點。

￭ 保安局局長李家超：就《逃犯條例》草案作3方面共6項修訂，包括將移交罪行刑期門檻由3年增至7年或以上。

￭ 美國擬對觸控移動設備、電腦及其組件發起337調查，並發布有限排除令和禁止令，聯想集團(00992)涉案。

￭ 新濠國際(00200)旗下新濠博亞娛樂購入澳洲博彩公司皇冠集團約1.35億股或佔已發行股本19.99%，涉及17.6億澳元。

￭ 日照港裕廊(06117)周五起至下周三招股，入場費3050.43元，集資最多6.04億元。