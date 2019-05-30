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今日 16:14 香港財經

虛擬銀行livi計劃初期員工100人

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虛擬銀行livi目標年內推出，行政總裁王瀾表示，計劃初期員工100人，長遠亦不會多於200人，希望保持業務靈活性。

該間虛擬銀行分別由中銀香港(02388)、京東及怡和投資。王瀾稱，定位為生活和開放銀行，會利用中銀在金融保安、京東網上服務體驗，以及怡和的零售網絡的優勢營運。

他透露，近日已有不少其他公司接觸希望尋求合作，當中有來自電訊和旅遊業等。

開業初期，王瀾表示，會先確保各樣基本金融服務運作暢順，後期再加入場景金融應用，理財等較複雜服務。

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