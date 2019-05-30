訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 13:54 香港財經

眼鏡88開設首間智能眼鏡店

放大圖片

本港眼鏡連鎖店眼鏡88集團在港開設首間智能眼鏡店，集團董事總經理鄭學玉表示，智能眼鏡店為眼鏡傳統銷售模式帶來突破，全店商品以自動販賣機形式出售，而自動販賣機可支持多種電子支付形式，包括電子錢包支付寶及微信支付等。

他表示，開設智能商店目的是方便客人購買，而店內並無銷售員工，客人全自助下單及以電子支付付款。現時店內主要售賣隱形眼鏡為主。

他指出，智能店對集團屬於新嘗試，計劃會在商場、機場及車站開智能店，暫時未有具體開店數目，但不會因此放慢在港開設傳統店舖的步伐。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。