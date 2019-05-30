香港財經

本港眼鏡連鎖店眼鏡88集團在港開設首間智能眼鏡店，集團董事總經理鄭學玉表示，智能眼鏡店為眼鏡傳統銷售模式帶來突破，全店商品以自動販賣機形式出售，而自動販賣機可支持多種電子支付形式，包括電子錢包支付寶及微信支付等。

他表示，開設智能商店目的是方便客人購買，而店內並無銷售員工，客人全自助下單及以電子支付付款。現時店內主要售賣隱形眼鏡為主。

他指出，智能店對集團屬於新嘗試，計劃會在商場、機場及車站開智能店，暫時未有具體開店數目，但不會因此放慢在港開設傳統店舖的步伐。