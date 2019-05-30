訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 11:47 香港財經

李澤楷:亞洲保險業具增長潛力

放大圖片

電盈(00008)主席李澤楷出席一個論壇時表示，他投資的富衛保險成立5年，目前在亞洲8個市場，包括香港、新加坡、菲律賓及日本等市場共擁有500萬名客戶。

他指出，保險業在數碼時代需要跟隨客戶需求作出轉變，如今客戶需要更個人化的保險產品和服務，期望有更多渠道得到服務，不受時間、地點所限。

而保險科技(Insurtech)的自動化，數據集中化正有助保險業更有效營運。

李澤楷又說，亞洲經濟正經歷前所未有的增長，中產階級增長以及人口老化，都是亞洲保險行業增長的潛力。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。