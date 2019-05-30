香港財經

電盈(00008)主席李澤楷出席一個論壇時表示，他投資的富衛保險成立5年，目前在亞洲8個市場，包括香港、新加坡、菲律賓及日本等市場共擁有500萬名客戶。

他指出，保險業在數碼時代需要跟隨客戶需求作出轉變，如今客戶需要更個人化的保險產品和服務，期望有更多渠道得到服務，不受時間、地點所限。

而保險科技(Insurtech)的自動化，數據集中化正有助保險業更有效營運。

李澤楷又說，亞洲經濟正經歷前所未有的增長，中產階級增長以及人口老化，都是亞洲保險行業增長的潛力。