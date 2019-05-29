香港財經 港股直擊

太興(06811)明日起招股，主席陳永安表示，對今次招股有信心，暫時投資者反應不俗，至於同業翠華(01314)日前發盈警，他表示，不會與其他公司比較，但承認餐飲業挑戰大，幸公司靠多品牌發展，較有優勢。

太興目前有191家分店，未來3年將開設105家分店，執董陳淑芳表示，其中有三分之二在港開設，其餘則是內地及台灣，而且會集中已開設分店的城市及大灣區。

加價方面，陳淑芳表示，每年會因應市場反應，微調餐單菜式及價格，加幅相對溫和，另集團在全球有500個食材供應商，故非洲豬瘟的影響不大。