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日產旗下高檔車品牌Infiniti據報將總部從香港遷回日本，以與母企一起創造更高的運營效率。

路透引述內部文件指出，這一計劃將於2020年中進行，預計將於今日稍後時間公布。此舉將幫助日產削減成本，該公司截至3月底的2018財年利潤大幅下滑。

日產表示，此次搬遷將進一步整合Infiniti與總部設在日本的全球設計、研發和製造職能，而Infiniti將繼續獨立運營。

Infiniti在香港的總部大約有180名員工，他們今日稍早時候已被告知將搬回橫濱。