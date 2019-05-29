訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 16:24 國際財經 香港財經

日產Infiniti總部傳從香港遷回日本

放大圖片

日產旗下高檔車品牌Infiniti據報將總部從香港遷回日本，以與母企一起創造更高的運營效率。

路透引述內部文件指出，這一計劃將於2020年中進行，預計將於今日稍後時間公布。此舉將幫助日產削減成本，該公司截至3月底的2018財年利潤大幅下滑。

日產表示，此次搬遷將進一步整合Infiniti與總部設在日本的全球設計、研發和製造職能，而Infiniti將繼續獨立運營。

Infiniti在香港的總部大約有180名員工，他們今日稍早時候已被告知將搬回橫濱。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。