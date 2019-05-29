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今日 11:20 香港財經

林鄭冀港成全球最大生物科技集資中心

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行政長官林鄭月娥在生物科技峰會上表示，本港完善的法制和國際聯繫，有助生物科技行業發展，目前已是全球第二大的生物科技集資中心，期望最終能成為全球最大集資中心。

她續稱，本港資本市場的深度和流動性，可以滿足創科的融資需求，加上擁有鄰近中國的優勢，應可以吸引生物科技公司來港投資。

林鄭月娥又指出，政府會鼓勵各部門加強應用科技，以及開放公眾數據作研究用途，如醫管局正建立數據分析平台，推動生物科技研究，亦會與內地部門在藥物監管等方面加強合作。

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