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外電引述銷售文件披露，經營「太興」等多個餐廳品牌的太興集團，以每股2.8元至3.8元招股，發售2.5億股，集資額介乎7億元至9.5億元。

發售價範圍相當於太興估值約28億至38億元。

該公司計劃本周四起公開招股，6月13日掛牌。

太興初步招股文件顯示，集團設有「太興」、「茶木」、「靠得住」及「敏華冰廳」等9個品牌，截至今年5月，共有191間分店，其中有126間位於香港。

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