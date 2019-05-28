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煤氣(00003)常務董事陳永堅及執行董事暨行政總裁黃維義於股東會後會見傳媒，陳永堅表示，香港未來十年建屋計劃有45萬戶住宅，有需要做好管網伸延，預算未來5年要投資70億元，平均較以往增約20%；計劃在內地投入多30個區域綜合能源站，平均每個8000萬至1億元，相關總投資有一半列入資本金，其餘分兩三年慢慢增加，資金運用不多，回報率有10%。他說，由於國際形勢有暗湧，中美局勢不明朗，作出投資時要更謹慎。

黃維義表示，公司2017年8月承諾兩年內不再加煤氣費，目前正與政府研究加價的可能性。他指出，公司面對加價壓力，近兩年來通脹上升6%至7%，人員成本及租金均有上升。陳永堅補充，假若加價，加幅溫和，公司有壓縮成本，為大眾謀求下降原料價，相信當天然氣比例增至50%至60%時，單價差距會少於2%至3%。

對於李家傑及李家誠由非執行董事轉為聯席主席，陳永堅指出，二人參與煤氣事務逾20年，對公司業務非常熟悉，亦認可現有發展方向；過往有重大投資決議時，二人都有參與，好歡迎二人就任主席後參與更多事務。他說，期待二人的新思維可讓公司在現有經營之上再有新發展，幫助公司更上一層樓。

陳永堅表示，李家傑主責內地事務，他為全國政協常委，在政府及地方層面均有參與，在內地人脈廣，對公司在內地發展有好大裨益，而李家誠則主責香港事務，公司在港業務佔比也很大，二人都會就公司發展給予好多意見，相得益彰，並給予很多資源予公司運用。