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鑑於《王者榮耀》海外版本《傳說對決》表現未如預期，騰訊(00700)據報正調整海外戰略，更注重當地需求，並轉向建立夥伴關係。

路透報道，騰訊2017年夏季推出手機遊戲《傳說對決》，首次大舉進軍海外市場，該公司高層們當時認為他們穩操勝券。不過，開發和營銷方面的失誤，再加上與美國子公司Riot Games關係欠佳，使《傳說對決》在歐洲和北美市場遭遇挫折。

報道引述來自騰訊的消息人士透露，騰訊幾乎已經完全取消了關於《傳說對決》的最初計劃，並解散了該遊戲在歐洲和美國的營銷團隊，讓《傳說對決》在那些市場自生自滅。而目前《傳說對決》在歐洲和北美分別只有10萬和15萬日活躍用戶。

消息人士又表示，騰訊在中國的遊戲運營部門與Riot長期關係緊張，因Riot員工認為《傳說對決》根本就是Riot大作《英雄聯盟》的山寨版。據悉，由於Riot對自己的品牌受到侵害大為不滿，向騰高管表示抗議，最後導致《傳說對決》的遊戲營銷暫停了兩個月。

至於其他導致《傳說對決》遇上挫折的錯誤則是更根本性的。消息說，一大錯誤就是用歐洲神話和類似蝙蝠俠、超人等西方漫畫人物，來取代《王者榮耀》中靈感來自中國神話的英雄角色。

此外，騰訊也太遲意識到西方國家的玩家偏愛PC版遊戲，而且歐美許多消費者並沒有能夠連結上複雜手機遊戲必備的4G連網渠道。