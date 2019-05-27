港股直擊 香港財經

港交所(00388)宣布，於5月24日與北京安泰科資訊股份在北京簽署合作備忘錄。

雙方建立更深層次的戰略合作關係，以現有氧化鋁報價合作為基礎，進一步拓展雙方在有色金屬大宗商品現貨市場領域的廣泛合作，共同推動中國內地有色金屬大宗商品現貨價格的國際化進程。

在港交所市場發展科主管李剛、中國有色金屬工業協會副會長文獻軍、安泰科董事長鄭家駒、以及前海聯合交易中心總經理董峰見證下，港交所市場發展科大宗商品部主管張墨陽與安泰科副總經理任柏峰代表雙方簽署合作備忘錄。