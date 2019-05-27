香港財經

本港出口連跌6個月，並遜市場預期，政府統計處公布，4月本港整體出口下跌2.6%，遜於市場預期增長0.1%；進口跌5.5%，連跌5個月，亦遜於市場預期下跌0.1%。

繼3月錄得1.2%的按年跌幅後，4月商品整體出口貨值3215億元，按年下跌2.6%。繼3月錄得0.1%的按年跌幅後，4月商品進口貨值3566億元，按年下跌5.5%。4月有形貿易逆差351億元，相等於商品進口貨值的9.8%。

政府發言人表示，受環球經濟表現較為疲弱、中美貿易摩擦及各種外圍不利因素所影響，4月商品出口貨值下跌。近月出口表現疲弱的情況亦見於很多亞洲經濟體。香港的短期出口前景仍頗為不明朗，很大程度上視乎中美貿易摩擦往後的發展，政府會繼續保持警覺。

4月，輸往亞洲的整體出口貨值按年跌2.3%。此地區內，輸往部分主要目的地的整體出口貨值錄得跌幅，尤其是台灣跌24.4%、印度跌15.3%、日本跌12.5%。輸往中國的整體出口貨值亦下跌1.3%。

除亞洲的目的地外，輸往其他地區的部分主要目的地的整體出口貨值錄得跌幅，尤其是美國跌17%和德國跌4.4%。輸往英國的整體出口貨值則上升2.3%。

今年首4月，商品整體出口貨值按年下跌2.5%；商品進口貨值下跌3.7%。首4月，有形貿易逆差1540億元，相等於商品進口貨值的11%。