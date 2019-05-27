香港財經

滙豐私人銀行表示，環球央行政策逐步轉向寬鬆，而中國推出刺激經濟措施，在消費需求穩定增長和科技創新帶動下，可望進一步延長環球經濟周期，2019年下半年風險資產仍具上升空間。

該行預期MSCI中國指數、恒生指數、恒生中國企業指數及滬深300指數，於今年底分別收報94點、31000點、12500點及4500點。

滙豐私人銀行表示，貿易局勢有欠明朗，料會促使中國政府加推扶持民營經濟政策，以求刺激內需增長。展望未來6個月，該行資產配置中增持環球股票，尤其偏好美國及亞洲(日本除外)股票。至於亞洲股市，對中國及新加坡股票繼續維持溫和偏高比重配置。固定收益方面，美國及亞洲短期債券則可看高一線。

滙豐私人銀行亞洲區首席市場策略師范卓雲指出，雖然關稅增加，但全球央行維持寬鬆政策，且美國及新興市場的私人消費市道暢旺，加上科技革新促進結構性增長，因而可望延長環球經濟周期。

她又預計，聯儲局將於2020年9月及12月兩度減息，環球利率料會持續低企，促使追求收益的投資者聚焦高收益的資產類別，例如高息股及亞洲高收益債券。

范卓雲認為，環球科技股領漲之勢尚未告終，但面對貿易緊張局勢，偏好科技行業中受惠數碼消費、金融科技和醫療科技高速增長的公司，並迴避科技硬件製造商。