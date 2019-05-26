香港財經 時事脈搏

財政司司長陳茂波發表網誌表示，特區政府近年積極透過政策及投放資源，推動創新科技的發展及應用，並視之為未來經濟增長的新動力。在銳意培育新興產業的同時，也重視協助各行各業借助科技應用以提升效率，甚至升級轉型。

政府希望透過增強對科技應用的支援和引導市場需求，令傳統企業及提供創科解決方案的公司，都能得到更佳的發展條件。具體而言，政府正透過三個方向推動相關工作。

第一，作為市場上的主要客戶之一，政府在上月推出支持創新的採購政策，鼓勵投標者提出創新建議。在新政策下，政府部門就物料、一般服務及收入合約進行採購時，不會單純「價低者得」，而是考慮標書可帶來的整體價值，包括是否包含創新科技元素等。另外，亦不會把投標者的經驗列作參與投標必要條件，相信有助中小企及初創企業有更公平的競爭機會。

第二，推動公營部門更廣泛地應用新科技或採納創新元素，以提供更好的公共服務。於2017年設立5億元的科技統籌整體撥款計劃，支持各政府部門籌劃及推展科技項目，利用科技提升運作效率及服務質素。至今，該計劃已支持48個由部門提出的應用科技項目，涉及總額超過3億元。

第三，為了幫助更多本地中小企業善用科技，政府於2016年底推出「科技券」先導計劃，以「二(政府)對一(企業)」配對方式，資助本地企業和機構善用科技以提升生產力或升級轉型。截至今年4月底，已批出超過1220宗申請，資助總額達1.7億元。

陳茂波表示，只要持之以恒，踏實地做好各項相關工作，將有助推動香港在創新科技方面的研究與應用，營造更佳的創科氛圍，為初創企業、創新產業，甚至傳統企業開拓更有利的發展空間。