香港財經

華為遭美國打壓，貿發局環球市場助理首席經濟師陳永健認為，這反映美方認為只利用加徵關稅，未必能達到預期效果。

談及中美貿易糾紛，陳永健指出，美國仍在研究關稅措施，其中有很多未知之數。他認為，現時貿易戰未必是惡化，相信美國已針對中國電訊公司作出長時間的研究及調查，並將有關議題帶到談判桌上，以換取對有利條件，相信談判完成時，關稅及企業管制問題都能夠解決。

對於滙率波動，陳永健認為，這將視乎市場需求，現時市場上有很多信心問題及不明朗因素，難以預料市場的擔心是否屬實，情況要視乎貿易戰的發展。