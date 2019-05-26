即巿股評 港股直擊 香港財經

讀者心急人沈小姐問:「鐵塔(00788)我在1.97元入咗貨，現在跌成咁，應如何是好呢？可否繼續持有?」

黃偉豪 中民證券(香港)研究部董事

「我認為選擇這隻股票是正確，尤其大方向，內地的5G因素對鐵塔中長線是正面。可惜近期因為華為事件，令大家擔心內地5G發展步伐放慢，這都間接影響大家對鐵塔的看法。加上，公司股價由去年下半年開始升至今年4月有一定的累積升幅，現時因市況比較差下，不排除部分低位買入的投資者，可能選擇沽貨離場，因而加劇近期的沽壓。不過公司有一定前景，我認為可以繼續持貨，尤其現價離場，虧損都比較大，我寧願股價反彈，輸少一點才減磅。走勢上，鐵塔有超賣現象，短期或有技術反彈，看看股價能否反彈至1.8以上，屆時才考慮減磅。如果你先有信心的話，持貨可以再持久一點，我相信鐵塔中長線『返家鄉』未必太難。」

岑智勇 泓瑞源金融證券持牌負責人/策略師

「中國鐵塔在2018財年全年實現營業收入718.19億元，同比增長4.6%，模擬口徑下增長 11.2%。淨利潤同比增長 36.4%達26.5億元，模擬口徑增長4.9倍。EBITDA率為58.2%，模擬口徑提升2個百分點，EBITDA率保持有較高的水平。在4月22日，華為發布2019年一季報，顯示截至2019年3月底，華為已經和全球領先運營商簽訂了40個5G商用合同，7萬多個5G基站已發往世界各地。此前在華為2018年報中就表示截至2019年2月底，已簽訂30多個5G商用合同，累計4萬多個5G基站已發往全球各地，也就是說，最近一個月，華為新增了10個5G商用合同，已發貨5G基站新增約3萬個，料鐵塔也可從中受惠。不過，近日華為被美國政府針對，有可能影響5G板塊的發展，為整個行業帶來不明朗因素。從大戶盤路的資料去看，近日似是外資大行在沽，散戶在買入的格局，料股價仍會受壓。建議讀者可先止損，待5G板塊發展前景明朗化後，再作部署。」

陳鎮強 信報分析員

「鐵塔短線技術走勢差，呈尋底格。利淡因素有三，外圍群起撲擊中國電訊設備商華為和中興，或打擊5G部署進程，先前些少炒過龍的鐵塔當然捱沽。第二是聯通和中電信有機會共同發展共享的5G網絡，或打擊鐵塔收入增長預期。第三是主要股東之一、投資管理公司Wellington Management本月21日減持2.47億股，持股由8.13%降至7.6%。目前高追失手，選項一是短炒變長揸，鐵塔稀有性一流，5G建設早晚成真，中移動估計2020至2022年將達5G投資高峰，當鐵塔估值回調至合理水平後，可與其他巨型電訊股一樣，獲市場視為收息公用股，長線部署可考慮入多注。如不看好，選項二是趁技術超賣反彈沽貨止蝕，阻力位1.77元。」

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