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農發行公布，成功發行境外固息人民幣債券，合共30億元(人民幣‧下同)，其中1年期及3年期人民幣債規模分別為20億元及10億元。

1年期人民幣債券分別面向機構投資者及香港公眾投資者發行，利率3.08%，其中公眾投資者部分2億元，申購已滿額；機構投資者部分認購超過10倍，該隻債券在港交所上市。

3年期人民幣債券面向機構投者發行，利率3.23%，認購倍率峰值達2.77倍，並將首次在港交所、中華(澳門)金融資產交易(MOX)、盧森堡證券交易所、倫敦交易所及中歐國際交所五地同時上市。