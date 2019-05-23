香港財經

Verizon Media旗下Yahoo(雅虎香港)推出首個會員獎賞計劃，香港市場及傳播部資深總監劉淑芬表示，為了慶祝雅虎香港20周年，公司訂下新發展方向，會專注於通過數據分析及豐富平台內容，深化品牌與消費者之間的聯繫。

其中，於今年4月推出全新一站式應用程式Yahoo App及會員獎賞計劃。她表示，現時Yahoo App的下載次數為2萬次，每日活躍用戶為4000名，目標今年底下載次數為10萬次。Yahoo除了是搜索引擎網站外，冀望日後提供更多生活消費資訊予用戶。

另外，該公司的Yahoo Studio今年正式啟用，她表示，Yahoo Studio能夠製作3D節目，現時製作的節目包括名人訪談節目，日後會加強與網民互動的節目。Yahoo TV於2017年推出，當時自家製作節目佔整體節目10%，現時已提升至25%，目標把自家製作節目提升至40%。同時，即將推出首位香港虛擬網紅，該名虛擬網紅會成為雅虎香港的KOL及Yahoo製作節目的主持人，預計6月底會推出，藉此與用戶互動把媒體平台變為雙向，優化用戶體驗。

對於中美貿易戰升溫，她稱，公司已訂下中長期的發展策略，中美貿易戰對美國母公司雅虎未沒有影響，現時着眼在5G網絡技術的應用。