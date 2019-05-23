即巿股評 港股直擊 香港財經

恒指周三輕微反彈48點，惟成交額進一步萎縮至765億元；而今早港股低開低走，在低開200點後跌幅再度擴闊；A股方面，人行放水卻依然無法挽救其頹勢，資金持續錄得淨流出，上證亦已失守2900點。反觀美國大市傷勢較輕，早前錄得的跌幅亦已收復大部分失地。

美聯儲周三公布的會議記錄顯示，官員對政策和經濟增長率都感到滿意，並對經濟放緩的擔憂有所緩解，認為影響經濟表現的部分風險及不確定性已減弱，不過在一段時間內「按兵不動」；惟是次會議記錄似乎並未將現時中美貿易戰火愈燒愈烈的情況納入考慮因素，因此筆者對美聯儲認為環球經濟及金融狀況改善的言論有所保留，尤其貿易戰持續多久仍是未知之數。

加上，美國繼早前封殺中興、華為後，現在更劍指海康威視、曠視科技等五間中國企業，將制裁範圍由通訊設備擴展到全球視頻監控領域的企業，美國此番舉動令中國一些流着相關血脈的企業尤其惶恐，而相關板塊的股價亦應聲下跌，令人懷疑美國會否再將矛頭指向更多中國龍頭企業。

相反，中方反擊的王牌「稀土」，因中國目前是全球稀土儲量和出口最多的國家，出產量佔全球七成，具備一定的戰略意義，其相關概念板塊則備受追捧。此前貿易戰逐漸變成科技戰，港股、A股實在難以寄予厚望，現時的反彈亦只稍縱即逝，升市成交萎縮，跌市則成交大升，可見投資者心態極為悲觀；惟現寄望中美會否在6月底G20峰會上進行會面，在貿易問題上達成共識，否則若中美關係繼續升溫，屆時不僅「五窮六絕」，何時「翻身」亦難講矣。

許繹彬

耀才證券行政總裁及執行董事，專責集團的整體業務發展、營運及管理。曾任職多間證券行，擁有逾25年證券及期貨業經驗，及超過10年分行管理經驗。