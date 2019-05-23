國際財經 香港財經 中國財經

王毅批美打壓華為 若極限施壓將堅決奉陪

國務委員兼外長王毅批評美國無端打壓華為，是典型的經濟霸淩行為，強調若美方選擇極限施壓，中方堅決奉陪到底。

美國據報研擴大中企黑名單



《華爾街日報》消息稱，美國政府可能把更多中國企業，包括生產監控鏡頭的海康威視，納入採購黑名單，此舉或導致兩國貿易爭拗升級。

努欽:特朗普與習近平可能6月底會晤



美國財長努欽向國會作供稱，特朗普與習近平可能在6月底見面，但華府仍未確定何時派出代表團，到北京參加下一輪經貿談判。華府未來一個多月內，不會再作決定上調中國貨關稅。

聯儲局:利率一段時間內不會變動



聯儲局上月議息紀要顯示，即使經濟有改善，美國利率一段時間內也不會變動，保持耐心的做法仍合適。

科技股再陷恐慌 道指收市挫100點



海康威視(002415.SZ)可能被列入美國的中企黑名單，更多科技公司或受貿易戰牽連，加上高通遭美國法院裁定違反反壟斷法，拖累美股道指一度跌122點，收市仍挫100點或0.39%；標指下滑0.28%；納指回落0.45%。費城半導體股指數回吐2.12%，高通瀉10.86%，英特爾下滑1.03%，美光與博通都跌逾2%。蘋果跌幅達2.05%，高盛回落1.80%。

外圍焦點簡訊

￭ 美國達拉斯聯儲總裁卡普蘭：對下一步利率升降未有既定立場。紐約聯儲總裁威廉斯：經濟強勁且不存在通脹壓力，目前利率水平恰當。

￭ 美國聯邦航空管理局署理局長：目前沒有波音737 MAX復飛時間表。

￭ 紐約聯邦法院裁決，德銀與Capital One可根據國會眾議院委員會的傳票，交出特朗普相關財務文件。

￭ 高盛分析員：中國若報復美國打壓華為、對蘋果實施制裁，蘋果每股盈利或降29%。

￭ Target第一季盈利按年增10.72%，每股盈利優於預期。

￭ 美滙指數尾段靠穩報98.08。文翠珊新脫歐方案劣評如潮，相位可能不保，鎊創4個月低曾見1.2625美元。

￭ 紐約期金跌0.2%，每盎斯收報1274.2美元。

￭ 美國上周原油庫存出乎意料增470萬桶，紐約期油收市下滑2.7%，布蘭特期油跌1.7%。

￭ 歐股個別發展，英股揚0.07%，德股升0.21%，法股回落0.12%。

￭ 英國馬莎百貨未計一次性開支的全年稅前盈利按年倒退9.93%，擬再關閉110間店舖。

￭ 英國Vodafone據報暫停華為5G手機預訂服務。台灣中華電信、大哥大表示，華為手機存貨賣完將暫不入新貨。

￭ 本港今早4時59分，離岸人民幣(CNH)兌美元報6.9360元，較周二紐約尾盤跌17點子。

本地焦點簡訊

￭ 夜市期指收報27522點，較昨日恒指收市低水184點。

￭ ADR港股比例指數報27528，較港低129點。

￭ 港元兌美元滙價偏弱，在紐約時段曾短暫觸及7.85弱方兌換保證水平。

￭ 東航(00670)、國航(00753)及南航(01055)就波音737 MAX停飛造成的損失向波音提出索賠。

￭ 廖創興企業(00194)以7.76億人民幣，購佛山三水商住地。

￭ 鷹君(00041)創辦人羅鷹石的遺孀羅杜莉君(羅老太)，控告家族信託公司滙豐案，高等法院法官裁定羅老太一方敗訴，須支付滙豐一方訟費。