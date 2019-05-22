香港財經

港交所(00388)行政總裁李小加發表網誌稱，去年4月30日港交所公布了新的《上市規則》，自上市新規生效至今年4月底，共有40家新經濟公司發行新股，融資1504億元，佔同期融資總額逾半；香港已經成為全球第二大生物科技上市中心，9家生物科技公司發行新股，還有10多家生物科技公司已經遞交了IPO申請。

李小加表示，樂於看見香港的生物科技生態圈慢慢開始成形，香港資本市場正在吸引愈來愈多的生物科技行業專才，說明香港發展全球生物科技融資中心的努力開始初見成效。

他指出，上市改革只是邁出優化新股發行機制的第一步，港交所未來還有很多工作要做。上市委員會已設立專門小組來全面檢討新股上市及發行流程，將從上市前投資、「重複申請」(double-dipping)、基石投資者、新股回撥機制、配售指引、定價機制靈活性等6方面全面探討進一步完善新股發行及上市程序。此外，港交所也在研究如何縮短新股發行的結算周期。

另外，李小加稱，要把香港建設成為像紐約的生物科技上市中心，必須不斷努力打造一個可持續增長的生物科技生態圈，讓這個城市吸引各種類型的海內外生物科技發行人、投資者、分析師和行業專家。

對於上海即將推出科創板，李小加提到，香港與內地資本市場的關係一直以來都是優勢互補，不是非此即彼的關係。同時，科創板的推出，會讓新經濟上市的蛋糕愈做愈大，香港也會同樣受惠。

去年香港新股融資額榮膺全球交易所首位，但今年首4個月香港市場的新股融資總額僅排名第三，李小加稱，新股融資額奪冠確實是一件值得高興的喜事，但短期內的排名從來都不是港交所追求的目標。