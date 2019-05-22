內地時尚男裝公司慕尚集團(01817)宣布，鑑於股市波動，以及近期中美貿易戰加劇，該公司IPO發售價下調。
慕尚表示，發售價已定於每股4.39元，低於指示性發售價範圍下限約6.2%。該公司原以4.68元至5.88元招股。
該公司上市集資淨額約8.06億元，將用於償還現有債務；尋求品牌收購或戰略聯盟；建立先進的智能物流中心等。
股份將於5月27日掛牌。
瑞信、花旗以及招銀國際擔任聯席保薦人。
更多新股IPO資訊及集資數據分析，請瀏覽〈港股360〉全新IPO專頁。
內地時尚男裝公司慕尚集團(01817)宣布，鑑於股市波動，以及近期中美貿易戰加劇，該公司IPO發售價下調。
慕尚表示，發售價已定於每股4.39元，低於指示性發售價範圍下限約6.2%。該公司原以4.68元至5.88元招股。
該公司上市集資淨額約8.06億元，將用於償還現有債務；尋求品牌收購或戰略聯盟；建立先進的智能物流中心等。
股份將於5月27日掛牌。
瑞信、花旗以及招銀國際擔任聯席保薦人。
更多新股IPO資訊及集資數據分析，請瀏覽〈港股360〉全新IPO專頁。
|下一篇：
|現代教育導師獲撤不誠實取用電腦罪
|上一篇：
|菅義偉:若美限制汽車進口損全球經濟