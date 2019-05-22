香港財經 港股直擊 重要通告

內地時尚男裝公司慕尚集團(01817)宣布，鑑於股市波動，以及近期中美貿易戰加劇，該公司IPO發售價下調。

慕尚表示，發售價已定於每股4.39元，低於指示性發售價範圍下限約6.2%。該公司原以4.68元至5.88元招股。

該公司上市集資淨額約8.06億元，將用於償還現有債務；尋求品牌收購或戰略聯盟；建立先進的智能物流中心等。

股份將於5月27日掛牌。

瑞信、花旗以及招銀國際擔任聯席保薦人。

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