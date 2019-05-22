香港財經

戴德梁行香港董事總經理蕭亮輝表示，本港首季寫字樓交投淡靜，主要受加息陰霾及貿易戰氣氛影響，季內交投只得19億元，相較去年全年多達719億元，落差很大，並預料今年對中環甲級寫字樓需求會比去年明顯轉弱。

蕭亮輝指出，中資過去兩至三年已擴充業務，過去半年步伐有所減慢，而貿易戰對中資機構寫字樓租務活動有心理影響，但在市場上未有直接反映。現時難以估計貿易戰對寫字樓價格的影響，因為樓市受太多外圍因素影響，而且現時樓市相當情緒化，企業較為審慎，亦是正常現象。

他預計，今年中區寫字樓租金將跌2至3%，主因是早期升得頗急，現階段是回順，屬於正常調整，而非大幅下降。

蕭亮輝又認為，去中環化將成為趨勢，很多外資機構積極將寫字樓搬往非核心區，包括港島東及九龍東。而部分企業認為節省租金開支以減省成本用作其他用途，會更具成本效益，加上科技和交通網絡改善，也使更偏遠地區上班和在家工作更可行。

他續說，看好啟德未來發展，商廈發展具潛力，很多跨國公司將業務搬往該區。區內2022年有新物業推出，認為啟德有如九龍站翻版，預料2023年啟德寫字樓發展可與中環看齊。

另外，蕭亮輝指出，去年是共享空間形式寫字樓的高峰期，預期今年會比較理性，業主會積極尋找租戶。他又提到，工廈發展平穩，政府推出活化措施，改造寫字樓價格較低，較有吸引力。