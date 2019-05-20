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香港電訊(06823)夥拍泊車方案供應商Flowbird，獲運輸署授出兩份合共總值逾6.8億元的合約，為運輸署設計、部署及管理新一代的停車收費錶系統。

新一代停車收費錶系統為「香港智慧城市籃圖」下「智慧出行」的其中一個主要項目，旨在為香港駕駛者提供一個智能路面泊車體驗，以及提升城市管理的效率。

合約內容涵蓋提供全套停車收費錶方案，包括設計、開發及安裝新一代的停車收費錶，以及管理、營運及維修服務。新的停車收費錶將於2022年初前逐步取代香港島、九龍及新界區的收費錶。

香港電訊商業客戶業務董事總經理陳紀新表示，會連同Flowbird為香港設計一個智能電子停車收費錶方案，有效推動智慧城市管理及為香港市民帶來一個全新的路面泊車體驗。香港電訊一直致力協助香港發展為一個更智慧的城市，以及協助企業進行數碼轉型，該公司於過去5年在資訊及通訊科技及數碼方案投入大量資源，會繼續以最新科技融入創新，推動香港的發展。

新停車收費錶系統將會配備一個專為駕駛者而設的流動應用程式，並設有車輛感應器以偵測停車位是否已被使用，駕駛者可透過該流動應用程式，取得泊車位的實時資訊。

同時，駕駛者亦可以多種付費方式繳付泊車費，以及透過該流動應用程式遙距續購泊車時間。此外，該系統亦會收集泊車數據，協助運輸署進行泊車的分析，取得的結果有助城市泊車管理及規劃。