港股直擊 香港財經

偉易達(00303)主席黃子欣表示，集團約有46%業務來自北美洲，對於中美貿易戰對集團影響，截至今日止，旗下電訊產品及電子學習產品均沒有被加徵額外關稅，但承包生產業務有受到影響，其相關業務佔收入約三分一，當中有六分之一的客戶受到影響，但根據與客戶協議，客戶已自行承擔加徵額外關稅，而現時接近半數客戶正商討將生產轉移至馬來西亞。

他指出，為了應對是次美國提升加徵關稅，集團已加快擴充馬來西亞廠房，同時不排除會再收購馬來西亞廠房。倘若中美未達成協議，美國會對剩餘價值3000億美元的中國進口貨品徵收25%關稅，集團正在評估有關的影響，或有需要提早出貨及把更多產能轉移至馬來西亞。

黃子欣又稱，預計美國開徵3000億美元貨品關稅機會很大，現時美國正進行咨詢，相信最快會在7月實行徵收25%的關稅，集團需承受部份關稅，對今年集團有影響，但對收入影響則難以估計，另集團亦因此調整投資策略，會放慢在內地擴充產能的步伐。如果客戶承擔加徵關稅部份，相信客戶會將部份成本升幅轉嫁至消費者身上，料產品會加價5%至10%。

派息方面，他表示，去年派息比率達98%，日後派息比率要視乎集團盈利情況，期望今年度仍能夠保持在90%以上。至於去年毛利率下跌3.6百分點至29.4%，他表示，主要是原材料上升及勞工成本上漲，有見今年原材料價格下跌，預計今年度毛利率有上升空間。