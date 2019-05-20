訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 20:47 港股直擊 香港財經

應對美加徵關稅 偉易達加快擴充大馬廠房

放大圖片

偉易達(00303)主席黃子欣表示，集團約有46%業務來自北美洲，對於中美貿易戰對集團影響，截至今日止，旗下電訊產品及電子學習產品均沒有被加徵額外關稅，但承包生產業務有受到影響，其相關業務佔收入約三分一，當中有六分之一的客戶受到影響，但根據與客戶協議，客戶已自行承擔加徵額外關稅，而現時接近半數客戶正商討將生產轉移至馬來西亞。

他指出，為了應對是次美國提升加徵關稅，集團已加快擴充馬來西亞廠房，同時不排除會再收購馬來西亞廠房。倘若中美未達成協議，美國會對剩餘價值3000億美元的中國進口貨品徵收25%關稅，集團正在評估有關的影響，或有需要提早出貨及把更多產能轉移至馬來西亞。

黃子欣又稱，預計美國開徵3000億美元貨品關稅機會很大，現時美國正進行咨詢，相信最快會在7月實行徵收25%的關稅，集團需承受部份關稅，對今年集團有影響，但對收入影響則難以估計，另集團亦因此調整投資策略，會放慢在內地擴充產能的步伐。如果客戶承擔加徵關稅部份，相信客戶會將部份成本升幅轉嫁至消費者身上，料產品會加價5%至10%。

派息方面，他表示，去年派息比率達98%，日後派息比率要視乎集團盈利情況，期望今年度仍能夠保持在90%以上。至於去年毛利率下跌3.6百分點至29.4%，他表示，主要是原材料上升及勞工成本上漲，有見今年原材料價格下跌，預計今年度毛利率有上升空間。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。