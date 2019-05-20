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今日 17:09 香港財經

本港最新失業率維持2.8%

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政府統計處公布，今年2月至4月經季節性調整失業率維持2.8%，與今年1月至3月的數字相同；就業不足率亦維持1%的水平。

勞工及福利局局長羅致光表示，勞工市場短期內料會維持大致穩定。儘管如此，鑑於外圍環境仍具挑戰，政府會密切留意本地勞工市場的發展。

期內，總就業人數386.5萬人，增加約4600人；總勞動人口397.73萬人，增加約6500人。失業人數(不經季節性調整)11.23萬人，增加約1900人；就業不足人數減少900人，至3.8萬人。

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