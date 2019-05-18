香港財經

商務及經濟發展局局長邱騰華在智利出席亞太經合組織貿易部長會議，並在討論環節發言時指出，香港不僅與亞太區經濟合作組織成員一同追求建立亞太自由貿易區的長遠願景，亦與理念相同的經濟體透過自由貿易協定，加強自由及開放貿易的聯盟。

邱騰華提到，今年3月香港與澳洲簽訂《自貿協定》和《投資協定》，該份協定消除所有入口貨物的關稅，讓服務提供者所享的市場准入及待遇不遜於當地的服務提供者，秉承了香港對自由貿易的支持。在全球經濟持續不明朗的情況下，兩份協定提供了透明度和可預測性，大大增強對以規則為本的貿易制度的信心。

邱騰華在另一個討論環節發言時指出，確保國際貿易在透明、非歧視性的規則下進行，並讓世貿成員透過世貿的既有機制解決爭端，至為重要。亞太經合組織應重申其強化及捍衞多邊貿易制度的承諾，香港支持發表貿易部長聲明，重申亞太經合組織對維護以規則為本的制度具堅定的決心。

在出席亞太經合組織貿易部長會議期間，邱騰華與加拿大聯邦國際貿易多元化部部長James Carr、俄羅斯經濟發展部副部長Timur Igorevich Maximov及商務部部長助理李成鋼進行雙邊會議，就雙方經貿關係和共同關注的議題進行交流。

邱騰華明日將繼續出席亞太經合組織貿易部長會議，期間會與成員經濟體的部長會面，並出席題為「加強數碼年代下的包容和可持續增長」的討論環節。他隨後會前赴英國，並於本月20日至21日訪問倫敦。