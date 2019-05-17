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聯交所諮詢市場對環境、社會及企業管治(ESG)《上市規則》條文的意見，指出諮詢的重點是支持和提升發行人在ESG方面的管治和披露。諮詢截止日期為今年7月19日。

港交所上市主管戴林瀚表示，聯交所的建議主要強調董事會在ESG方面的領導角色和問責，以及ESG管治架構的重要性。此次諮詢亦指出，在ESG方面作出重要性評估才能編備有意義及言簡意賅的報告。國際社會對氣候變化及其商業影響日益關注，聯交所也希望藉此諮詢建議要求發行人披露與氣候變化相關的事宜。

此次諮詢的主要建議包括：在《環境、社會及管治報告指引》中加入強制披露規定，以涵蓋陳述董事會考慮過有關ESG事宜的董事會聲明；於ESG報告中應用的相關滙報原則及範圍；要求發行人披露已經及可能會對其產生影響的重大氣候相關事宜；修訂「環境」關鍵績效指標，並要求披露相關目標；將「社會」關鍵績效指標的披露責任提升為「不遵守就解釋」；縮短刊發ESG報告的時限，與年報刊發時間一致。

為重申是次ESG諮詢中的重點，聯交所推出了「ESG管治及滙報」網上培訓，解釋董事會在ESG事宜的領導角色，內容包括六個主題。

另外，就新申請人於上市文件作出披露的事項，聯交所修改了指引信；當中要求新申請人披露董事會成員多元化政策(包括性別)，以及要求董事會只有單一性別的新申請人解釋如何達到董事會成員性別多元化。修訂後的指引信亦列出聯交所預期公司就ESG事宜作出的披露，包括新申請人的環境政策的重要資料，以及其辨認、評估及管理重大ESG風險的程序。

戴林瀚稱，董事會成員多元化可令決策過程更有效率，提升企業管治水平。現在投資者在作出投資決定時，亦愈來愈關注多元化議題。聯交所將會一如以往，視推動董事會成員多元化為重點工作。